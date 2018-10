Venerdì in Biblioteca ad Aosta le 'grandi' storie di genitori con bimbi in terapia neonatale

Nella bella cornice della Sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta si svolgerà, venerdì 19 ottobre, la presentazione del libro 'Avremo Cura di Te - Storie di genitori e bambini nati in Terapia Intensiva Neonatale'.

La nascita di un bimbo prematuro o con una patologia inattesa è un’evento traumatico e straordinario, ma non raro giacchè l’8-9% dei bambini nati nelle neonatologie ospedaliere va in terapia intensiva.

Si potrebbe pensare che non ci siano parole adatte per raccontare all’esterno l’esperienza di chi, contro le aspettative, le fantasie e le legittime attese, dà alla luce un bimbo che ha bisogno di cure intensive.

E che dolorosamente deve separarsi da quel figlio e affidarlo agli operatori della Terapia Intensiva Neonatale ed al supporto di incubatrici, macchinari e protocolli terapeutici. Eppure questo libro le parole le vuole trovare, e lo fa attraverso i racconti, dal linguaggio spontaneo e semplice, di tanti genitori che per quell’esperienza sono passati con le loro paure, incertezze e frustrazioni.

Lo fa attraverso, la testimonianza di tutti coloro che professionalmente e umanamente sono coinvolti in questo percorso: medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti. Scoprire questa realtà può essere d’interesse per chi sta fuori e non riuscirebbe ad immaginare, può essere di grande utilità per i genitori che affrontano per la prima volta l’esperienza della Terapia Intensiva e per chi lavora nei centri neonatologici in tutto il mondo, per gli operatori del settore: ostretrici, ginecologi, pediatri..; è una preziosa occasione per confrontarsi e fare della narrazione uno strumento di cura.

Inoltre il ricavato della vendita del libro sosterrà il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale S.Anna di Torino, per garantire una ancora migliore accoglienza ai futuri nati. Tutto questo grazie all’impegno dei curatori del libro e all’associazione Crescere Insieme al Sant. Anna Onlus.

Venerdì sera, in una kermesse di testimonianze e conversazioni, interverranno gli autori e gli operatori dell’ospedale S.Anna di Torino, a ulteriore riprova della loro generosa disponibilità all’impegno per i più piccoli, che non si limita all’orario di lavoro e alla routine quotidiana. Se viveste un solo giorno in terapia intensiva neonatale, avreste modo di incontrare piccoli cuccioli d’uomo, anzi piccolissimi, fragili e perfetti, bisognosi di mille cure e al contempo incredibilmente combattivi e desiderosi di poter vivere nonostante le avversità; trovereste genitori provati da questo tsunami di emozioni, felici di accogliere tra le braccia questi piccoli fagottini, ma a tratti tristi, stanchi e sofferenti per l’attesa notizia delle dimissioni che tarda ad arrivare; vedreste medici, psicologi, infermieri, fisoterapisti, quotidianamente pronti a sorridere, a confortare e a farsi carico –ognuno con le sue competenze- di questi piccoli pazienti e dei loro genitori.

In questo danzare silenzioso e veloce, tra macchine e tubicini, tra luci colori e penombra, ci sono i Genitori Senior, che quest’esperienza, altalenante di mille sfumature emozionali (sofferenza, sgomento, gioia, attesa, rabbia, impotenza e fiera operosità), l’hanno già provata e possono, come volontari ben formati, supportare i neo-genitori che si trovano per la prima volta in questo tunnel.

A donare parole, voce e risorse al testo “Avremo Cura di Te”, oltre ai curatori Giovanna Cacciato, Emmanuele Mastretta, Anna Ambrosoli, ai Genitori Senior e all’azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, ha contribuito anche la ONLUS “Crescere Insieme al S.Anna” che con tenacia e costanza affianca da anni le famiglie nel difficile percorso di supporto e assistenza, curando all’interno dell’Ospedale la nascita di reparti e la formazione del personale, e sensibilizzando all’esterno le istituzioni e l’opinione pubblica verso questa delicata realtà, che ha bisogno di sostegno e risorse per crescere al meglio. Entrata libera e tutti benvenuti.