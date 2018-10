I dizionari spiegano che la prima definizione di orizzonte è linea circolare apparente che segna ai nostri occhi l'incontro del mare o della terra con il cielo. Ma ci sono anche altre definizioni quali: grado di sviluppo, livello di estensione delle aspirazioni e degli ideali; un orizzonte culturale non comune; orizzonte è anche settore di indagine, di ricerca di una disciplina, di una scienza.

Se rapportiamo l’orizzonte alla politica valdostana allora scopriamo che non esiste. La Valle d’Aosta è infatti finita in un tunnel senza luce dove non si vedono pareti né volte e si procede con in terrore di finire in un baratro. Sono quattro mesi, senza calcolare il pregresso, che la politica valdostana non ha obiettivi, non ha progetti di sviluppo, è priva di aspirazioni e ideali, ha smarrito l’orizzonte culturale.

La classe politica sana della Valle d’Aosta è surclassata dalla politica poltronista, qualunquista, improvvisatrice, arrogante, priva di obiettivi concreti. Dal 26 giugno la politica valdostana senza orizzonte ha parlato e si è occupata solo di casino, come se la Valle d’Aosta vivesse esclusivamente sulla casa da gioco.

Certo è una componente importante per l’economia valdostana, ma ci sono tante altre realtà quanto meno ugualmente importanti. L’artigianato, il commercio, l’industria, il manifatturiero, l’agricoltura sono fondamentali per il Pil valdostano. Ma da 26 giugno ad oggi chi è in grado di elencare i provvedimenti assunti? Nessuno.

Nemmeno il governo verde populista che parla per slogan perché non conosce i problemi, non conosce dati, non ha contezza della reale situazione. Tutto questo è provato dal fatto che la presidente e l’assessore alle finanze non sono ancora stati in grado di elaborare una bozza di bilancio.

La presidente preferisce darsi alle batailles delle mucche e delle manze piuttosto che occuparsi del futuro della Valle. Ma ciò che più preoccupa è il fatto che in un momento che segna il capolinea della Giunta Spelgatti le forze politiche che stanno studiando se e come costruire una maggioranza alternativa al momento non hanno fatto conoscere i loro progetti per rilanciare l’economia, l’occupazione.

Non ci hanno fatto sapere se hanno idee concrete su come ridurre la povertà, la dissocupazione, l’abbandono scolastico. Nessuno dice come intende far rivivere il commercio di prossimità; i centri dei nostri paesi stanno diventando peggio delle periferie. Stiamo assistendo allo svaporamento della politica che ha dimenticato il fondamento della cultura e della valdostanità.

A livello nazionale i nostri politici promettono risultati mirabolanti, riforme radicali, prosperità per tutti che regolarmente non si realizza zio. In Valle d’Aosta nemmeno questo. L’unico pensiero è il mantenimento della poltrona.

Valentina Pazè, professore associato di Filosofia politica, Università di Torino, ha osservato che “il crescente distacco tra cittadini e istituzioni che si registra nella maggior parte delle democrazie contemporanee non è ascrivibile solo a qualunquismo, disinteresse o protesta, più o meno consapevole, nei confronti di una classe politica inadeguata e corrotta. È indice di qualcosa di più grave: una radicale perdita di fiducia nella democrazia come veicolo di cambiamento ed emancipazione sociale, che oggi interessa in particolare i più poveri e i più svantaggiati”. Su questo tema quale è l’orizzonte della futura maggioranza?

Nessuno perché l’apatia e l’incapacità permeano la politica valdostana. Scrive sempre la professoressa Valentina Pazé: “Ciò cui ci troviamo di fronte è dunque ben più grave di una passeggera manifestazione di stanchezza democratica. È il segnale di una crisi che colpisce il cuore stesso della democrazia, che sembra non essere più riconosciuta come un veicolo di cambiamento e di emancipazione sociale”. Tutti pensano alle poltrone.

Anche se viviamo in una Valle dove l’orizzonte è bene marcato dalle cime delle montagne siamo senza orizzonte.