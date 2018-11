Semaine de l'Emploi, una speranza occupazionale per tanti valdostani

Il successo dell'iniziativa ne conferma la validità ma dimostra anche la grande ricerca di impiego da parte di tanti giovani valdostani. Sono infatti circa 180 i candidati preselezionati dai Centri per l'impiego e avviati ai colloqui con le 42 aziende del settore turistico alberghiero e della ristorazione durante la 'Journée des métiers du tourisme', che si è svolta nell'ambito della 'Semaine de l'emploi, de la formation et du Fonds social européen' che si è svolta alla Cittadella dei giovani di Aosts.

Le posizioni lavorative aperte erano 120, delle quali 40 sono tutt'ora ricercate. Oltre ai servizi di preselezione del personale sono stati organizzati cinque laboratori di orientamento al mercato del lavoro regionale, ai quali hanno partecipato 135 persone.



Nel corso della settimana, secondo i dati del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, sono state circa 600 le persone coinvolte a vario titolo nelle diverse giornate.



Altre quattro imprese hanno effettuato colloqui alla Cittadella dei giovani per cercare figure come parrucchiere, personale dell'Itc, fotografi e badanti.



Martedì 50 persone si sono confrontate con i rappresentanti di Confcommercio per conoscere le caratteristiche del comparto e delle figure professionali ricercate. Il giorno seguente in 180 tra studenti e lavoratori hanno preso parte a un momento di orientamento mentre la giornata di giovedì, per 30 persone, è stata improntata alla ricerca del lavoro in Europa con Eures e il Programma di tirocini Eurodyssée.

Infine venerdì quasi 150 disoccupati hanno potuto conoscere come partecipare all'offerta formativa cofinanziata dal Fse che gli enti di formazione professionale attiveranno sul territorio valdostano.