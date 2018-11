Buch meticcio maschio circa 1 anno taglia media

Buck e’ un cane giovane, molto curioso e un po’ diffidente , avendo avuto scarsi contatti con gli umani ha un po' di difficoltà a rapportarsi. E' ospitato nel Canile municipale di Chivasso (TO)

Adatto a una famiglia che vive in appartamento ,non compatibile con bambini piccoli , no cani maschi.

Camilla è UNA BRAVISSIMA CAGNOLINA , facile da condurre, remissiva. Una cagnolina per tutti, che non creerà mai problemi e non chiederà altro che affetto e attenzione. È carina ed educata, non si fa notare perciò non viene adottata. Dedicate uno sguardo in più a questi cagnolini “invisibili” che con la loro conformazione fisica e il pelo corto non sono adatti a passare troppo tempo in un canile...