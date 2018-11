Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Aosta sabato 10 novembre

La notizia circolava da alcuni giorni e oggi ha avuto conferma 'istituzionale': il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà ad Aosta sabato 10 novembre per partecipare alla Scuola per la Democrazia, il corso di alta formazione politica per giovani amministratori organizzato dal Consiglio Valle in collaborazione con l'associazione Italiadecide. Il Presidente Mattarella - secondo quanto ha riferito oggi il presidente dell'Assemblea valdostana, Antonio Fosson - incontrerà i giovani partecipanti al corso di formazione secondo un programma ancora in via di definizione.

"La presenza del Presidente Mattarella ci onora e ci emoziona - ha dichiarato il Presidente Fosson unitamente ai vicepresidenti Emily Rini e Luca Bianchi e ai consiglieri segretari Patrizia Morelli e Laurent Viérin - solennizzare con il Presidente della Repubblica i dieci anni di questa Scuola è un'ulteriore conferma della bontà di un progetto che ha offerto un'importante opportunità di formazione e di dialogo per i giovani amministratori di tutta Italia, a dimostrazione che la Valle d'Aosta è al servizio del Paese e dei giovani".

Il tema della Scuola per la Democrazia si focalizza quest'anno sul governo dei sistemi territoriali tra lo Stato e le Regioni: a parlarne vi sarà anche un altro relatore di spicco, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, che, domenica 11, chiuderà i lavori della Scuola con una lectio magistralis. La Scuola per la Democrazia è organizzata dal Consiglio Valle in collaborazione con l'Associazione italiadecide ed è riservata a 45 giovani amministratori locali provenienti da tutta Italia e a 25 valdostani.