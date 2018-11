Gressan: Consiglio approva piano interventi strade, acquedotto e cimitero

Interventi sulla pavimentazione stradale, manutenzione e creazione di pozzettoni per l’acquedotto, sistemazione della viabilità e messa sicurezza della strada vicino alla chiesa di Moline, sistemazione del cimitero e realizzazione dei lavori nell’alpeggio Alpetta. Sono le priorità di interventi contenute del Documento unico di programmazione (Dup) 2019/20121 del Comune di Gressan, approvato dal Consiglio comunale del paese dell'envers. Il sindaco, Michel Martinet, ha affermato che si tratta "di un documento che definisce le strategie e linee di mandato dell’Amministrazione, ma che si scontra con le continue variazioni normative ed economiche". La minoranza si è astenuta dal voto.

I consiglieri sono poi stati chiamati ad approvare una variazione al bilancio di previsione e al relativo Dup, sempre con l'astensione della minoranza. Si tratta di una variazione necessaria per applicare un’ulteriore concessione di spazi finanziari, per un totale di 25 mila euro. All’inserimento di nuovi spazi, tuttavia, corrisponde la restituzione di circa 22 mila euro: il Comune aveva richiesto spazi finanziari per alcuni interventi nella zona del cimitero, tuttavia l’Amministrazione aveva già utilizzato risorse proprie per la progettazione, quindi non è più stato possibile applicare gli spazi.

Nella variazione sono stati spostati 10 mila euro nella voce relativa alla manutenzione straordinaria delle strade: la somma era inizialmente prevista per un incarico tecnico che non è stato possibile affidare (per motivi non dipendenti dal Comune).

Il primo cittadino ha anche evidenziato che è prevista una minor spesa (10 mila euro) legata al fatto che l’installazione dell’impianto di illuminazione a led garantisce minori consumi.