LA PAROLA AI VIDEO ALLE FOTO E AI FOTOMONTAGGI DEI NOSTRI LETTORI E PERSONAGGI VARI

L'Oca Valdostana

Dopo studi molto approfonditi e ricerche rigorosissime fatte dai più famosi etologi italiani e stranieri, sono lieto di annunciare che esiste una nuova razza di oca appartenente alla famiglia Anatidae ovvero l'Oca Valdostana. Questo uccello, nato in cattività, a seguito di numerosi incroci, è presente in un numero limitato di esemplari quindi è estremamente raro (per fortuna).

Sua caratteristica principale è quella di occuparsi di qualsiasi cosa tranne che delle cose di cui si dovrebbe occupare.

Per fare un esempio è come se un assessore alla sanità si occupasse di scuola, economia, lavoro, ambiente, partecipate regionali, grandi e piccole opere, turismo, cultura, agricoltura ovvero di qualsiasi cosa tranne, appunto, della sanità.

Altra caratteristica peculiare è l'attaccamento al proprio nido che difende con caparbietà e tenacia un po' come, per fare un esempio, un assessore che, anche se contrario ad un governo, non si dimette dal proprio assessorato.

Un altro tratto distintivo di questo uccello è quello di non saper perdere, ovvero quando si scontra con altri uccelli per questioni di cibo o di nido, e perde lo scontro, continua pervicacemente e stupidamente a insistere nella battaglia anche se gli avversari sono andati via lasciandola sola a starnazzare, appunto, come un'oca.

Sono felice che ci sia stata questa scoperta perché la biodiversità è cosa utile e soprattutto gratificante per la natura che amo e rispetto, certo che se quest'oca avesse più cervello non finirebbe laccata o all'arancia come rischia di finire per il suo continuo starnazzare. L'Oca Valdostana non capisce che, così facendo, ci rimette esclusivamente lei in quanto le volpi ridono e aspettano solo il momento per mangiarsela. Speriamo, con affetto, che questo uccello raro non si estingua....

Note storico descrittive: Meglio le oche che hanno difeso anche il Campidoglio dei cochons sales che vivono nello sporco e si ingrassano con i rifiuti. Il cochon sale non ha nulla a che vedere con il cochon comune del quale non si butta nulla.