Charvensod commemora con tante iniziative i caduti della Grande Guerra

'Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie' è il nome dell’iniziativa che completa il progetto nato nel 2015, in occasione dell’inizio del centenario della Prima Guerra Mondiale.

Negli anni precedenti, il progetto ha visto l’allestimento di una esposizione, nel Municipio, relativa alla guerra e ai soldati di Charvensod che hanno combattuto.

Per concludere il centenario sono stati organizzati alcuni appuntamenti:

venerdì 19 ottobre, alle ore 21, nel Salone della scuola primaria Plan-Félinaz, presentazione del libro Gène e gli altri, scritto da Giancarlo Telloli. Il libro è frutto di un lavoro di ricerca svolto nell’archivio comunale e in altri centri di documentazione. Racconta la storia di Eugène Lucianaz, il più giovane soldato di Charvensod (classe 1899) caduto al fronte e di altri Tsarvensolèn

domenica 4 novembre, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale, celebrazione della Santa Messa e deposizione di una corona al Monumento ai caduti

in novembre, nel Centro servizi del Capoluogo, presentazione del libro di Alessandro Liviero Caduti valdostani nella Grande Guerra

in dicembre, un concerto organizzato dalla Biblioteca

il 29 dicembre, la presentazione del cortometraggio scritto e interpretato dal gruppo teatrale Digourdi e diretto da Alessandro Stevanon, dedicato alla storia di alcuni soldati di Charvensod caduti al fronte.

“L’iniziativa è stata pensata per ricordare, in occasione del centenario, i caduti e i soldati di Charvensod nella prima Guerra mondiale - specifica il sindaco, Ronny Borbey. Gli appuntamenti sono stati strutturati per tramandare la memoria e per non dimenticare chi è stato vittima e pedina di eventi più grandi, incomprensibili ai più; un’occasione per riflettere e attualizzare i fatti del passato”.