Normativa Smaltimento Toner: qual è la procedura esatta?

Le disposizioni normative in vigore prevedono per i titolari di Partita IVA una gestione particolare per i rifiuti speciali da stampa informatica, tra i quali rientrano i toner esausti. Questa categoria di rifiuti viene considerata pericolosa e potenzialmente dannosa per la salute dell'uomo. Scopriamo insieme qual è l'esatta procedura da seguire e soprattutto qual è la normativa smaltimento toner.

Qual è la normativa di riferimento

La normativa cui ci si deve riferire per una corretta identificazione e smaltimento è il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 il quale stabilisce innanzitutto che colui che produce il rifiuto è anche responsabile di tutto il ciclo di smaltimento del toner. Questa operazione deve, altresì, essere affidata a operatori specializzati che dovranno rilasciare idonea documentazione relativa allo smaltimento. La necessità di una normativa specifica che riguardasse lo smaltimento dei rifiuti è nata in quanto le stampanti che utilizzano toner rilasciano nell'aria delle polveri sottili e delle microparticelle che possono nuocere alla salute dell'uomo sia durante l'utilizzo della stampante sia quando si esegue la manutenzione o la riparazione.

Come si effettua lo smaltimento del toner

La normativa di riferimento prevede che le aziende possano procedere alla raccolta dei toner esausti e delle cartucce vuote in un apposito contenitore, denominato ecobox, per un periodo non superiore ai 12 mesi trascorsi i quali dovranno essere smaltiti tramite un operatore specializzato nello smaltimento. Quest'ultimo prevede una specifica procedura che deve essere seguita da parte dell'azienda di smaltimento. Infatti nel momento in cui questa procede al ritiro delle cartucce e del toner deve rilasciare la prima copia del FIR (Formulario di Identificazione Rifiuti), in modo che venga effettivamente attestato che i rifiuti sono stati presi in carico.

Il FIR è composto da 4 copie, la prima delle quali è quella che viene consegnata a colui che ha prodotto il rifuto speciale mentre le altre 3 restano in carico al trasportatore fino al momento in cui procederà alla consegna presso l'impianto di smaltimento. A questo punto, la seconda copia viene lasciata all'operatore dell'impianto di smaltimento, la terza resterà in carico al trasportatore mentre la quarta copia sarà consegnata entro 90 giorni a chi ha prodotto il rifiuto a conferma dell'avvenuto smaltimento.

