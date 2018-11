Sbaglia strada, poi il suo furgone va a fuoco

Ha imboccato per errore una strada accidentata, l'ha percorsa e, una volta arrivato nella località sbagliata, il furgone che guidava ha preso fuoco. E' accaduto verso le 18 di giovedì 11 ottobre a un autista polacco che si trovava a Gressoney-La-Trinité.



Dipendente di una ditta di logistica polacca, ha preso una strada interpoderale non facilmente percorribile ed è arrivato in località Batt. Qui il mezzo si è incendiato. Il conducente lo ha abbandonato e si è diretto in paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Gressoney-La-Trinité, i professionisti di Aosta e la forestale di Gaby. L'autista è stato poi identificato dai carabinieri di Gressoney-Saint-Jean.