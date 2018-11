Cade da muro a Charvensod, grave 49enne

Un valdostano di 49 anni residente a Charvensod è ricoverato dal tardo pomeriggio di ieri nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Aosta per i traumi causati da una caduta di un muro alto circa due metri.

In base alla ricostruzione dell'accaduto le cause della caduta sarebbero accidentali; l'incidente si è verificato in frazione Reverier; soccorso dal 118, in Pronto soccorso all'uomo sono stati riscontrati un trauma cranico, altri traumi, ferite e contusioni. L'allarme è stato dato da alcune persone che, a casa dell'uomo, non lo hanno visto rientrare.