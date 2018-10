Anche una mostra sui terremoti d'Italia tra le iniziative di 'Io non rischio'

Anche Aosta è tra le tante piazze italiane scelte dal Dipartimento nazionale di Protezione civile per lanciare la campagna 2018 'Io non rischio' per diffondere la cultura della prevenzione attraverso la sensibilizzazione della popolazione per far conoscere i comportamenti corretti da adottare in caso di eventi alluvionali o sismici.

L’iniziativa è stata presentata oggi dal Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, in occasione dell’apertura della mostra 'Terremoti d’Italia' nell’Area Espace Aoste, nel quadro degli eventi del Progetto Alcotra Risval.

A promuoverla sono le organizzazioni di volontariato di Protezione civile, con la Struttura regionale di Protezione civile della presidenza della Regione. L'appuntamento è per sabato 13 ottobre nelle piazze del capoluogo regionale, di Morgex, Saint-Vincent, Valtournenche (anche domenica 14) e Verrès, contemporaneamente con altre 500 città in tutta Italia.



Sono previsti incontri con la popolazione, per informare sui principali rischi presenti sul territorio regionale, sulle misure di autoprotezione e sulle buone pratiche di Protezione civile, oltre alla distribuzione di materiale informativo, schede e pieghevoli, utili per conoscere meglio i fenomeni naturali del terremoto e dell'alluvione. Il 'totem' per conoscere il terremoto e le 'goccioline' per far amicizia con l'alluvione sono gli strumenti interattivi, realizzati dai volontari, a disposizione dei cittadini. Grazie alla linea del tempo è poi possibile fare un percorso della memoria per leggere o ricordare gli eventi passati accaduti sul territorio. Il ruolo principale spetta ai comunicatori volontari di Protezione civile, appositamente formati e preparati dai partner della campagna: presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile - Reluis, Ingv, Anpas e Struttura regionale di Protezione civile.

Si articola invece in due parti il percorso di visita della mostra itinerante 'Terremoti d'Italia- Il fenomeno, la storia e l'organizzazione del Sistema di Protezione Civile regionale'.



La prima parte affronta il rischio sismico in tre aree: fenomeno, territorio e riduzione del rischio. Si inizia con l'origine dei terremoti, per passare poi alla storia e alla pericolosità sismica dell'Italia. Quindi si affrontano i temi della vulnerabilità delle città e delle costruzioni, degli accorgimenti per rendere più sicura la propria abitazione, dei comportamenti da adottare prima, durante e dopo situazioni di rischio. Arrivando poi all'interno della Stanza sismica, i visitatori possono vivere in sicurezza l'esperienza del terremoto, osservandone da vicino gli effetti.



La seconda parte della mostra è più strettamente regionale. Parte da una panoramica dei rischi presenti sul territorio della Valle d'Aosta e prosegue con una presentazione del sistema regionale di Protezione civile e di parte delle sue componenti operative (volontariato, Vigili del fuoco, Corpo forestale, Soccorso alpino). Arriva poi alle buone pratiche di Protezione civile per la riduzione dei rischi e si chiude con le modalità corrette per svolgere una chiamata di soccorso al numero unico di emergenza 112.



Promossa dal Dipartimento della Protezione civile e realizzata nell'ambito del progetto Risval - Programma Interreg Va Italia Francia - Alcotra 2014-2020, la mostra itinerante nel tempo è stata rivisitata nei contenuti e nella veste grafica per adattarsi ai diversi contesti territoriali e ad un pubblico sempre più eterogeneo per fasce d'età e livelli d'istruzione.