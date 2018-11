COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: IMPEGNO CIVICO; DEGRADO POLITICA PER MANCANZA CONTENUTI

Che purtroppo ci si stia abituando all'utilizzo di linguaggi d'odio e all'abuso di sfottò a dir poco discutibili, tramite i social network, da parte di politici locali e nazionali, è un dato incontrovertibile e comune a ogni schieramento.

Che proprio sulle pagine dei diversi social si combattano ormai battaglie a suon di propaganda e senza esclusione di colpi, ignorando contenuti, temi, idee e valori, è purtroppo anch'esso un dato di fatto. Ma che il punto di arrivo (che rischia di segnare anche un punto di non ritorno) sia lo sdoganamento di un linguaggio pesantemente e brutalmente sessista, è e deve essere occasione di riflessione seria e non più rinviabile.

Le donne e gli uomini di Impegno Civico non possono tollerare che la dialettica politica, sostanza di ogni confronto, si trasformi in retorica dell’insulto, in rincorsa all’offesa più sferzante contro coloro che da avversari vengono con leggerezza trasformati in nemici. È ancora più grave se, per colpire e dileggiare qualcuno di fronte all’opinione pubblica, si attinge a grevi stereotipi sessisti, come recentemente ha fatto il consigliere Cognetta in polemica con l’Assessora Certan.

Il degrado del panorama politico regionale è anche in questo fenomeno: in mancanza di contenuti su cui confrontarsi ci si avvita su penosi personalismi e si adotta il codice dell’insulto.