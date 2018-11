In serata riunione di verifica per la nuova maggioranza

Ci sono o non ci sono i 18 per la nuova maggioranza regionale? La risposta si dovrebbe conoscere in serata, al termine della riunione della possibile nuova maggioranza nella quale si registra, ancora, il doloroso travaglio, per la scelta, del PnV che con Antonio Fosson e Claudio Restano vuole per entrambi una poltrona.

Anche Pierluigi Marquis insiste sulla sua candidatura alla presidenza della Giunta in concorso con Albert Chatrian di Alpe. Dunque una maggioranza che non fa sognare nulla di buono, anche perché ci sono troppi interessi in ballotaggio tra segretari particolari che rischiano di perdere il posto e che spingono i loro capi a tenere salda la sedia.

E sì. Perché sono sedie da difendere anche quelle delle seconde linee.

Chi invece non ha problemi di poltrona è Chantal Certan, assessora alla sanità di Alpe che con ogni probabilità nella prossima adunza del Consiglio Valle annuncerà le dimissioni dalla Giunta.

E’ comunque evidente che Nicoletta Spelgatti non ha più i numeri per governare grazie anche a Roberto Cognetta che manda a spander meliga i suoi colleghi di maggioranza.

Il lavoro per la formazione della nuova maggioranza è diretto da Alpe che ha deciso ufficialmente di staccare la spina alla Giunta e Patrizia Morelli ha già in mano un documento programmatico sulla base del quale cucire il nuovo governo valdostano.