COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Terza edizione del Movifest

I portavoce locali e nazionali illustreranno i lavori ed i progetti che stanno portando avanti per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Verranno affrontati temi locali e nazionali, ma non solo: il Movifest 2018 sarà anche l'occasione per conoscere i portavoce del M5S in un contesto di festa e musica.

Il programma della giornata prevede cinque incontri tematici: si inizia alle ore 14.00, con "Per il tuo bene", un confronto sul valore del bene pubblico, in cui interverranno Tiziana Beghin (Parlamento europeo) sulla tutela dei marchi e l'agricoltura, Luigi Vesan (Consiglio regionale della Valle d'Aosta) sui rifiuti e l'acqua pubblica, Luciano Mossa (Consiglio Valle) sulla modifica dello Statuto.

Alle ore 15.00, si prosegue con "Tutta la vita davanti", dibattito sullo stato del lavoro e del turismo: Susy Matrisciano (Senato) parlerà di lavoro e reddito di cittadinanza, Elisa Pirro (Senato) di bilancio, Luca Lotto (Consiglio comunale di Aosta) di turismo, Manuela Nasso (Consiglio Valle) di iniziative regionali e turismo.

Alle ore 16.00 il dibattito verterà su "Quarto (quinto e sesto) potere", ovvero comunicazione e informazione: Elisa Tripodi (Camera dei deputati) discuterà di democrazia diretta e riforme costituzionali, oltre che di social, fake news, copyright e editoria, Maria Luisa Russo (Consiglio Valle) di piattaforma Rousseau e Meetup, Manuela Nasso (Consiglio Valle) di lavoro e iniziative regionali. Ospite di questo incontro sarà il giornalista de La Stampa Daniele Mammoliti.

Alle ore 17.00, con "Andamento lento" si affronterà il tema dei trasporti: le ferrovie e le autostrade con Massimo Fresc (Consiglio comunale di Ivrea) e Luigi Vesan (Consiglio Valle), la situazione valdostana con Manuela Nasso (Consiglio Valle), la mobilità cittadina con Patrizia Pradelli (Consiglio comunale di Aosta) e la questione Genova con Sergio Battelli (Camera dei deputati).

Alle ore 18.00 è in programma "E io pag(av)o!", confronto su sprechi e possibili tagli nel settore pubblico, con gli interventi di Sergio Battelli (Camera dei deputati) sui tagli ai costi della politica e ai vitalizi, Marco Valli (Parlamento europeo) sulla questione banche, Maria Luisa Russo (Consiglio Valle) sui costi politica in Valle d'Aosta e la restituzione del Movimento 5 Stelle, Luciano Mossa e Manuela Nasso (Consiglio Valle) sulla situazione del Casinò di Saint-Vincent.

Gli incontri saranno condotti e moderati da Luca Mauro Melloni di Top Italia Radio.