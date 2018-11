Costituito un Tavolo di lavoro sulle strutture ricettive e lo sviluppo turistico

Confcommercio Valle d’Aosta sta creando un gruppo di lavoro innovativo che è aperto, oltre alle proprie strutture ricettive e dell’ospitalità già associate, anche ad altre realtà che gravitano nel settore turistico alberghiero valdostano e a possessori di partita Iva.

“Lo scopo di questa iniziativa – spiega Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA – è quello di raccogliere e finalizzare proposte costruttive di un mondo imprenditoriale importante e rappresentativo che si affianca senza voler prevaricare quello di altre associazioni del settore, così da portare una visione più completa sia all’assessore competente che ai dirigenti che stanno iniziando ad affrontare questi percorsi legislativi di fondamentale importanza per il turismo della Valle d’Aosta.”

Confcommercio Valle d’Aosta è convinta che attingere da ogni operatore ed ascoltare ogni sensibilità sia molto importante, in modo da avere una visione più completa delle problematiche del settore ed essere propositivi nei confronti della Pubblica amministrazione, in un clima di dialogo sereno e confronto costruttivo. Pertanto, in questa fase, il gruppo è aperto a tutti senza vincoli o preclusioni di sorta.

“Sono benvenuti il pensiero e l’opinione di ogni impresa turistica e dell’ospitalità valdostana - conclude Dominidiato - così da ampliare il confronto e sintetizzare proposte concrete su tre temi molto importanti per il turismo in Valle d’Aosta”. L'azione del gruppo di lavoro si muove su tre assi principali: la riforma dell’Office du tourisme le disposizioni amministrative per locazioni turistiche Gli equilibri funzionali delle strutture alberghiere per quanto riguarda i vincoli comunali di destinazione d’uso. Il referente del Tavolo sarà Luca Ghiorzi.

Per saperne di più, è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Vda allo 0165 40004 o inviare una mail all'indirizzo info@ascomvda.it.