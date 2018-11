Nel Def mancano risposte incisive su crescita, lavoro, investimenti pubblici

"Un Def debole e insufficiente per far ripartire il paese". Cosi' la Segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, al termine della segreteria unitaria di Cgil, Cisl e Uil che si è svolta ieri pomeriggio. "Noi abbiamo tante proposte da fare- aggiunge- le porteremo al confronto con il governo che ad oggi non ha ancora sentito la necessita' di interloquire con le parti sociali. Nel frattempo ci prepariamo con le nostre proposte per creare una possibilita' di migliorare molto il Def, per guardare al futuro e a un progetto per il paese che puo' avvenire con la crescita e lo sviluppo".

"Le Segreterie -si legge in un comunicato unitario diffuso al termine della riunione- hanno ritenuto che nel Def manchino sia gli investimenti infrastrutturali, materiali e immateriali, sia quelli sociali, oltre a interventi sulla ricerca, sulla formazione e sull’innovazione. Del tutto assenti sono i riferimenti all’innovazione e alla Pubblica Amministrazione e nel rapporto con la contrattazione in essere e quella ancora da svolgere. Fumosi i riferimenti al reddito di cittadinanza e al suo collegamento con il lavoro. Problemi esistono anche rispetto ai temi del mezzogiorno e del lavoro discontinuo e precario. Rispetto a quota 100 c’è una base di confronto, ma manca un riferimento sulla previdenza per i giovani e le donne e la separazione tra previdenza e assistenza. Sul fisco -prosegue la nota- , nel Def, non si prevede nulla nel merito, per quanto riguarda l’evasione fiscale, anzi, in controtendenza appare il pericolo che vi siano nuovi condoni".