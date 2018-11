Appello ai movimenti politici del campo progressista

Più di 60 persone di varie aree, esperienze e culture politiche insieme, per chiedere che i partiti del campo progressista agiscano subito per costruire un progetto unitario forte, credibile e di medio periodo.

Un progetto che metta al bando le divisioni del passato, le diffidenze e le asprezze, i giudizi e le singole identità particolari per unirsi in un Patto di collaborazione strutturato, concreto e fatto di impegni precisi e scadenze. Non è una aspirazione ideale nè una chimera.

E’ un preciso bisogno della società civile e democratica valdostana. Anche la situazione politica di questi mesi lo evidenzia. Occorre unna proposta seria per uscire da questo bailamme di ribaltoni senza numeri, “réunion” senza contenuti, governi senza adeguate competenze.

Bisogna prepararsi per offrire ai valdostani un’alternativa seria che solo il campo progressista, unendo le proprie ricchezze (ed elaborando le proprie debolezze), può fornire. Un appello accorato a tutti i movimenti politici progressisti e di sinistra per dare, finalmente, il meglio di sé in un progetto unitario.