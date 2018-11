Ski-alpinisme: développement d’un nouveau produit touristique transfrontalier

Alain Maret, Préfet de l’Entremont et Corrado Jordan, Syndic de la commune de Saint-Rhémy en Bosses s’unissent pour faire de leurs deux territoires un point de référence européen pour le ski alpinisme. D’ici 2021, il est prévu la création d'un parc dans lequel les skieurs débutants ou plus expérimentés pourront trouver des itinéraires, des services et des opportunités touristiques ainsi que la Haute-Route du Grand-St-Bernard.

La création de ce nouveau produit touristique peut se faire grâce aux co-financements cantonal et fédéral du programme Interreg V-A Italie-Suisse 2014-2020 et des partenaires des deux régions:

- La Commune de Saint-Rhémy-En-Bosses (IT) - Montagna Sicura (IT), - L’Office de tourisme de la Vallée d’Aoste (IT), - Le district d’Entremont (CH), - L’association du Pays du St-Bernard (CH), - L’Office de tourisme de Verbier (CH) et - L’association les guides de Verbier (CH).

Le but d’Interreg V-A Italie-Suisse 2014-2020 est de renforcer la coopération économique et sociale entre les régions limitrophes aux deux pays. Diversifier les activités touristiques, les opportunités pour de nouveaux produits touristiques et la volonté de changement sont les mots clés. Le contexte transfrontalier permet de développer des actions dans un territoire d'action unique, contigu et intégré.

L'objectif du projet est d'augmenter le flux de touristes, de structurer les services et de développer un modèle durable. Ces dernières années, le manque de neige a réduit le nombre de jours de ski avec un effet négatif sur le secteur touristique. De ces problèmes est née la volonté de tirer le meilleur parti de ce que le territoire offre. Après analyse, il est apparu que le ski-alpinisme pourrait offrir ce développement.

La région est déjà très populaire auprès des skieurs alpinistes pour des excursions d’une journée. Avec l’organisation de services connexes et l’offre d’itinéraires sur plusieurs jours, des séjours de plus longues durées sont ainsi attendus.

Le district d'Entremont a partagé avec les communes valdôtaines de la Vallée du Grand-Saint-Bernard la nécessité de développer ensemble le ski alpinisme pour améliorer la situation économique et offrir des produits innovants. Le ski alpinisme, en croissance constante, peut devenir un produit touristique moteur pour les territoires.