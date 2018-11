Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Anello del Lac Couvert (Champorcher - Issogne)

Itinerario che in salita affronta il solitario vallone di Brenve di Issogne ed in discesa invece il più affollato percorso di salita al rifugio Barbustel.

L'itinerario prevede di raggiungere tre colli completamente diversi: boscoso il primo, selvaggio e roccioso il secondo ed ampio con alcuni laghetti e stupenda vista sul Monte Rosa il terzo.

La zona del Lac Couvert con le sue incisioni su pietra ollare da un tocco di magico a questo itinerario.

Eventualmente è possibile, con una piccola deviazione di circa 15 minuti, raggiungere la Punta Piana.

In discesa è possibile fermarsi a pranzare al ristoro del Muffé.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

http://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=2115