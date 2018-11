Assessore Certan, 'su CdA Casino Spelgatti e Aggravi hanno deciso in solitaria'

A conferma di quanto pubblicato oggi da Aostacronaca.it, l'assessore regionale alla Sanità, Chantal Certan, ha pubblicato sul suo profilo facebook "a garanzia di quanto accaduto lunedi e per trasparenza", le uniche due delibere di Giunta approvate lunedì scorso.

"Ciò conferma che nessun atto sul Casinò è stato deliberato - sottolinea Certan - e che la Presidente e l’assessore Aggravi hanno deciso in solitaria o forse su ispirazione e condizionamento di chi non ha ruolo decisionale e non è eletto dai cittadini, senza alcun mandato da parte del Consiglio regionale o da parte della Giunta, di quale percorso far fare al Casinò. Un’azione molto grave, contraria ed in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio regionale, contraria alle regole di condivisione e di democrazia".