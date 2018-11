Riapertura dei termini del concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 della Regione autonoma Valle d’Aosta

L’Assessorato della Sanità, Salute, Politiche sociali e Formazione della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che sulla Gazzetta Ufficiale, serie IV speciale – concorsi ed esami n. 80 del 9 ottobre 2018, è stato pubblicato l’avviso relativo alla modifica e riapertura del bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione di otto medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 di cui alla DGR 1187/2018 già approvato con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 598 in data 14 maggio 2018. Come specificato nell’avviso, la data del concorso, inizialmente prevista per il 25 settembre 2018, è posticipata al 17 dicembre 2018.

A seguito della riapertura dei termini le domande per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021 della Regione autonoma Valle d’Aosta possono essere spedite a decorrere dal 9 ottobre 2018 fino all’8 novembre 2018 secondo una delle seguenti modalità:

mediante raccomandata con avviso di ricevimento a : Assessorato Sanità, Salute, Politiche sociali e Formazione – Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario – Via De Tillier, n. 30 – c.a.p. 11100 - Aosta; tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sanita_politichesociali@pec.<wbr></wbr>regione.vda.it.

Sono fatte salve le domande già presentate nella Regione autonoma Valle d’Aosta entro i termini previsti dalla precedente pubblicazione del bando stesso sulla G.U.R.I. n. 49 del 22 giugno 2018 (dal 22/06/2018 al 23/07/2018) e ammesse con provvedimento dirigenziale n. 4489 del 16 agosto 2018.

I medici di cui sopra hanno anche la possibilità di presentare domanda di partecipazione al concorso in una Regione diversa, purché entro la scadenza dell’8 novembre 2018 nell’ordine di seguito indicato:

inoltrino formale richiesta di annullamento della propria domanda di partecipazione alla Regione autonoma Valle d’Aosta mediante PEC o Raccomandata con avviso di ricevimento compilando il modulo B) allegato al bando e accludendo un documento di identità in corso di validità;

presentino alla Regione in cui intendano effettivamente partecipare al concorso, una nuova domanda di partecipazione seguendo le modalità indicate nell’art. 3, comma 1 del bando.

I medici ammessi a partecipare al concorso con provvedimento dirigenziale n. 4489 del 16 agosto 2018 (pubblicato sul sito regionale) e non più interessati a prendere parte a tale selezione, sono invitati ad annullare la propria domanda con le stesse modalità sopra riportate.

Si informa che il bando e la modulistica (allegato B) sono scaricabili dal sito www.regione.vda.it/sanita e che per eventuali informazioni al riguardo gli interessati possono contattare l’Assessorato Sanità, Salute, Politiche sociali e Formazione telefonando ai numeri 0165/274271- 274255.