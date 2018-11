Nomine di competenza regionale in scadenza

La Presidenza della Regione ricorda che sono in scadenza i termini per la presentazione delle candidature relative ad alcune nomine e designazioni di competenza dell'Amministrazione regionale in società, enti, fondazioni, associazioni e istituti pubblici e privati (in applicazione alla legge n. 11 del 1997) relative al 1° semestre 2019.

Scadenza 10 gennaio 2019

Convitto regionale F. Chabod: 1 Consigliere del Consiglio di Amministrazione – presentazione delle candidature entro 23 dicembre 2018.

Scadenza 31 gennaio 2019

Fondazione J. Gerbore: 1 Consigliere del Consiglio di Amministrazione - presentazione delle candidature entro il 13 gennaio 2019.

Scadenza 21 marzo 2019

Fondazione Sapegno: 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e 1 Revisore dei conti - presentazione delle candidature entro il 3 marzo 2019.

Scadenza 30 aprile 2019

AVDA : 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente del Collegio sindacale - presentazione delle candidature entro il 12 aprile 2019.

AVDA : 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente del Collegio sindacale - presentazione delle candidature entro il 12 aprile 2019.

Fondazione CRT: 1 Consigliere del Consiglio di Indirizzo - presentazione delle candidature entro il 12 aprile 2019.

Fondazione Film Commission: 1 Consigliere del Consiglio di Amministrazione e 1 Revisore dei conti - presentazione delle candidature entro il 12 aprile 2019.

INVA: 1 Presidente e 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e 1 Presidente, 1 Sindaco effettivo e 2 Sindaci supplenti del Collegio sindacale - presentazione delle candidature entro il 12 aprile 2019.

RAV: 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente del Collegio sindacale - presentazione delle candidature entro il 12 aprile 2019.

Servizi previdenziali Valle d'Aosta: 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, 1 Presidente, 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente del Collegio sindacale - presentazione delle candidature entro il 12 aprile 2019.

Valeco: 1 Consigliere del Consiglio di Amministrazione e 1 Presidente e 1 Sindaco supplente del Collegio sindacale - presentazione delle candidature entro il 12 aprile 2019.

Scadenza 22 maggio 2019

Fondazione Liceo linguistico Courmayeur: 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione - presentazione delle candidature entro il 4 maggio 2019.

Scadenza 5 giugno 2019

Aero Club Valle d’Aosta: 1 Consigliere del Consiglio di Amministrazione - presentazione delle candidature entro il 18 maggio 2019.

La documentazione e la modulistica sono a disposizione degli interessati presso l’Ufficio nomine della Segreteria della Giunta regionale, al quarto piano di Palazzo regionale, ad Aosta, (telefono 0165 27 38 34) e reperibili online sul sito della Regione Valle d’Aosta alla pagina www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/nomine/<wbr></wbr>default_i.asp, nella sezione Amministrazione regionale>Nomine in scadenza.