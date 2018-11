IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 11 OTTOBRE APRÈS-MIDI @ LA VALLE DI MANZINI @

Il nuovo romanzo di Manzini che, vede il vice questore Rocco Schiavone ad indagare ancora in Valle d’Aosta, pare ambientato nell’ambiente del Casinò di Saint Vincent, in un alone di torva corruzione, strozzinaggio e disperazione.

Con tutto il rispetto per Manzini, ma è fin troppo facile scrivere un romanzo così, basta bazzicare un po’ di tempo in regione e su certi argomenti ci puoi scrivere un’enciclopedia. Lo voglio vedere però Schiavone a trovare la soluzione! (pa. re.)

***********

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.