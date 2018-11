Scommesse sportive in Italia: dati in crescita e nuove realtà operative

Partiamo da una definizione semplice e che introduce al meglio l'argomento qui trattato: "Una scommessa sportiva è un gioco d'azzardo in cui una persona pronostica il risultato di un avvenimento sportivo futuro o in tempo reale, e quindi "live". All’interno del contesto delle scommesse, possiamo però trovare altri tipi di scommessa oltre a quella sportiva, come ad esempio gli eventi politici come l’elezione, oppure eventi come gli Academy Awards, meglio noti come Oscar, o l’assegnazione dei premi Nobel. Tuttavia ciò non cambia la natura della scommessa e il suo meccanismo di funzionamento, che si dipana attraverso il ruolo del bookmaker, ovvero un individuo o un’agenzia che opera al fine di organizzare le quote e di raccogliere le scommesse, in modo che abbiano un profitto qualsiasi risultato esca. E’ bene quindi specificare come il ruolo e funzione dei bookmaker sia in forma principale quella di gestire le quote e di ottenere un guadagno. All’interno del contesto dei bookmaker sportivi, che sono quelli più comuni e frequenti, vi sono differenti agenzie che operano in questo settore. Attualmente il grosso di questo settore opera con successo sul web, che è congeniale in quanto la rapidità con cui bisogna raccogliere le scommesse, dare le quote, e pagare le vincite è fondamentale per il naturale svolgimento di tale pratica. Il ruolo del bookmaker, che ha origini antiche, si è sviluppato in Europa e principalmente nel Regno Unito nei secoli scorsi. Oggi le scommesse sportive per numero e per via di un calendario molto ricco, sono quelle più praticate e seguite, in Europa così come nel resto del mondo.

Las Vegas, ad esempio, oltre ad essere la capitale mondiale dei casinò e quindi del gioco d’azzardo legale, è anche uno dei principali centri al mondo per quanto riguarda il settore del betting e dei bookmakers. Oggi in Italia abbiamo diverse agenzie che si occupano di scommesse sportive, le quali fanno tutte capo all’ente autonomo AAMS che ne regola il funzionamento. Il limite dei bookmakers aams è quello di dare quote troppo simili tra loro, annullando di fatto la differenza e rendendo il tutto molto monotono, cosa che in questo tipo di settore come il betting è un aspetto non propriamente buono. Per questo motivo stanno uscendo fuori altre realtà che operano nel settore delle scommesse sportive come i Bookmaker non aams i quali offrono quote vantaggiose e migliori, aumentando il rischio e rendendo ogni singola giocata più avvincente e meritevole di essere fatta. Parliamo di un contesto come quello del gioco online che si basa quasi esclusivamente sulla rapidità di esecuzione e sull’affidabilità, un po’ come avviene per i casinò digitali, dove il passaparola è fondamentale e può determinare il successo o meno di una sala da gioco virtuale. Lo stesso potremmo dire per questi siti di bookmakers non aams che operano effettuando quote migliori rispetto a quelli più conosciuti e presenti da più tempo in Italia. Una delle realtà emergenti che abbiamo potuto vedere da vicino risulta essere quella di Betwinner che si è saputa imporre proponendo soluzioni ottimali per i giocatori, come ad esempio bonus di benvenuto e quote migliorate con cui tentare la giocata vincente.