Truffa 'tecnologica' all'esame di guida', in due a processo

Cuffiette e telecamere nascoste per passare l'esame teorico della patente di guida B: due indiani di 32 e 42 anni, residenti a Bellinzago (Novara) e San Paolo (Brescia), sono finiti a processo in tribunale ad Aosta per concorso in truffa e falso ideologico.



Erano stati sorpresi con dispositivi wifi video e voce trasmittenti durante la prova che si era svolta ad Aosta il 10 ottobre 2017. I poliziotti intervenuti non erano riusciti però a rintracciare le persone che, dall'esterno, avrebbero dovuto suggerire loro le risposte esatte. Durante le indagini, i due avevano riferito di essere stati convinti che ad Aosta avrebbero potuto passare la prova. Per questo si erano iscritti una scuola guida nella stessa regione e avevano dichiarato - falsamente - di essere residenti a Saint-Vincent.



Difesi dall'avvocato Ascanio Donadio, hanno chiesto al giudice Marco Tornatore (vpo Cinzia Virota) la messa alla prova (si va verso l'estinzione del reato dopo lavori di pubblica utilità).