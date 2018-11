Auto si ribalta, donna ferita 'guida' al telefono i soccorritori

Una 37enne residente in bassa valle è stata ricoverata questo pomeriggio al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta perchè rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto alle ore 14 sulla strada statale 26 tra Hone e Arnad.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri l'auto che stava conducendo si è ribaltata uscendo dalla sede stradale. La donna ha riportato traumi e contusioni ma le sue condizioni non sembrano gravi; lei stessa è riuscita, seppur incastrata nell'abitacolo, a chiamare i soccorsi ed è rimasta in contatto costante con l'infermiera del 118, fino all'arrivo del Soccorso medico avanzato.