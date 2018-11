Addio al collega e amico Mario Trevisan

Lutto nel mondo del giornalismo valdostano. Dopo una lunga e debilitante malattia è morto mercoledi 10 ottobre il collega aostano Mario Trevisan.

"Mario è stato un giornalista capace ed apprezzato - ricorda Tiziano Trevisan, presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti - per molti un maestro, per tutti un amico". Fondatore di realtà importanti nel panorama dell'informazione in Valle, quali Radio 101 e TVA, insieme a Renato Godio e a Giampiero Rossi, Trevisan ha collaborato anche con La Vallée Notizie, con TeleAlpi e con altre testate locali portando il suo prezioso contributo in tutti i settori.

Nelle cronache sportive, sua grande passione, ha dato il meglio, con competenza e professionalità.

"Purtroppo le difficoltà dovute alla salute - ribadisce il presidente dell'Ordine valdostano - lo hanno allontanato troppo presto da quelle redazioni che tanto amava, ma i colleghi gli hanno sempre riservato quel rispetto e quell' ammirazione che si deve ai Grandi. I giornalisti valdostani, oggi, ricordano Mario con grande affetto, e si stringono alla famiglia con il più sincero abbraccio".