In Place des Franchises ad Aosta la raccolta fondi 'Uscire dal buio'

Raccogliere fondi per sostenere e sviluppare le tante attività dell’associazione: con questo obiettivo le volontarie del Centro donne contro la violenza di Aosta hanno organizzato, per sabato 13 ottobre prossimo, l’annuale raccolta di fondi intitolata 'Uscire dal buio, preparare la primavera'.

Le volontarie saranno presenti dalle 10 alle 18 in Place des Francises (all’incrocio tra Via Aubert, Via De Tillier e via Croce di città) per distribuire, dietro offerta, dei bulbi floreali.

Durante tutta la giornata illustreranno anche l’attività dell’Associazione e distribuiranno materiale informativo. I fondi raccolti serviranno a finanziare le diverse attività dell’Associazione di informazione sul territorio e di formazione nelle scuole.