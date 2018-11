A' la Croix Noire le 7ème Combat Reines Espace Mont-Blanc

Sera l'arène de la Croix-Noire d'Aoste à accueillir, le dimanche 14 octobre, les 48 vaches noires valdôtaines, savoyardes et valaisannes qui vont s'affronter lors de la 7ème édition du Combat des Reines de l'Espace Mont-Blanc.



Seize vaches primipares provenant de la Vallée d'Aoste, seize provenant de la Savoie et seize du Valais vont s'affronter dans le but de décrocher le titre de Reine du combat international de l'Espace Mont-Blanc.



Cette tradition millénaire commune est un marqueur fort de l'identité montagnarde que ces trois territoires partagent. L'Espace Mont-Blanc attache depuis 25 ans une attention particulière à l'agriculture de montagne par des actions de sauvegarde et de valorisation de ce patrimoine vivant. Les combats vont débuter à 14h30.