Le 'storie vere' del Pan Ner e del Marché au Fort nel fine settimana in Valle

La festa del Pan Ner e il Marché au Fort 'insieme' per la prima volta per rilanciare l'economia enogastronomica e l'eccellenza di tradizione della Valle d'Aosta.

Il pane delle Alpi sarà infatti il protagonista del prossimo fine settimana in Valle, in occasione della Terza festa transfrontaliera Lo Pan Ner. L'iniziativa, alla quale aderiscono i 50 comuni che sabato 13 ottobre accenderanno 67 forni di villaggio, confluirà il giorno successivo nel Marché au Fort, la grande mostra mercato delle eccellenze agroalimentari valdostane durante la quale si terrà la premiazione del concorso.

Il sabato, dalle 10, in piazza Roncas ad Aosta si svolgeranno i laboratori e le animazioni per bambini e famiglie e in via Croix-de-Ville è in programma il mercato di prodotti biologici e tradizionali Lo Tsaven Campagna amica. Il prologo dell'evento è previsto venerdì 13 ottobre, al Palais di Saint-Vincent, con una conferenza del medico nutrizionista e oncologo Franco Berrino sul tema 'Il pane: dal chicco alla tavola'.

Domenica invece, nel borgo di Bard, ci saranno circa 100 espositori delle principali produzioni agroalimentari. All'organizzazione partecipano gli assessorati all'agricoltura e alla cultura, il Comune di Bard e la Camera di commercio che mette a disposizione un buono spesa del valore di 10 euro ogni 50 euro di spesa.

"Dobbiamo ripartire da queste iniziative che coinvolgono agricoltori e allevatori e valorizzano l'imprenditoria privata e le nostre radici per pensare una Valle d'Aosta differente", ha spiegato la presidente della Giunta, Nicoletta Spelgatti, presentando l'iniziativa assieme agli assessori Elso Gerandin e Paolo Sammaritani, il presidente della Camera di commercio Nicola Rosset, la sindaca di Bard, Deborah Jacquemet e il dirigente regionale Joseph Rivolin.

"Il Marché, la festa del Pan Ner - è intervenuto Rosset - raccontano storie vere, di persone vere, ed è di queste storie e di queste persone che abbiamo bisogno per ripartire".