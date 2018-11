Si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 9 ottobre, in vicolo laterale alla centralissima via Chanoux a Saint-Vincent, l'incendio che ha distrutto un capanno per gli attrezzi e il tetto di un abitazione.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata; il rogo è stato spento in alcune ore di intenso lavoro dai Vigili del fuoco professionisti e volontari di St-Vincent. Ancora incerte le cause dell'incendio e la quantificazione dei danni, presumibili in decine di migliaia di euro.