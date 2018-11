Desolato stand del Grand Hotel Billia alla Fiera del Turismo di Rimini

Deserto, spoglio, abbandonato. A mò di campagna promozionale turistica al contrario così si è presentato oggi lo stand del Grand Hotel Billia e Park Hotel di Saint-Vincent alla prima giornata della Fiera del Turismo di Rimini.

Sembra uno scherzo, di cattivo gusto certamente, ma non lo è. La desolazione che traspare da questo allestimento è tangibile. Fra le decine, centinaia di gazebo e stand colorati, dinamici, invitanti realizzati in occasione di una manifestazione di settore tra le più importanti a livello internazionale, lo spazio 'valdostano' del Billia è un realistico testimonial della depressione organizzativa, promozionale ed evidentemente umana che regna in questi giorni al Casino di St-Vincent e nei suoi blasonati annessi. Sarebbe stato certamente meglio non presentarsi, in questo stato, alla Fiera. Così ci si autodistrugge invece di rilanciarsi; così si fa il gioco di chi ci vuole morti.