Incarichi importanti assegnati da 'vecchia' gestione Casino a pregiudicati

Nei mesi scorsi la gestione della società Casino Spa ha assegnato importanti incarichi esterni e consulenze a pregiudicati per reati patrimoniali e di varia altra natura. In particolare, a un personaggio condannato per un grave reato di natura economica è stato assegnato il mandato di 'portare a casa' una fidejussione bancaria, compito ben pagato ma che poi non è stato assolto.

Questi fatto il paio con altri 'fattacci' contenuti negli esposti consegnati in procura dall'assessore regionale alle Finanze, Stefano Aggravi, e sono stati inoltre la molla che ha spinto lo stesso assessore e la Giunta (almeno in parte) a revocare l'incarico all'ormai ex au, Giulio Di Matteo e ad affidare la guida del Casa da gioco a un cda che sarà guidato da una professoressa in scienze economiche, Manuela Brusoni, docente alla Bocconi e dai commercialisti milanesi Sara Puglia Mueller (apprezzato perito per la procura di Milano) e Maurizio Scazzina.

Proprio su Scazzina, a dire il vero, pende un recente provvedimento della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) che, nell'ambito di diverse violazioni commesse dagli esponenti aziendali della società finanziaria Sofia Sgr Spa, di cui il commercialista è stato presidente del Collegio sindacale tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017, lo ha punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di 93.000 euro e con la sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di 21 mesi. Contro questo provvedimento che non è comunque ostativo alla nomina nel Cda del Casino, Scazzina - che ha un curriculum professionale che comprende cariche sociali in aziende del Gruppo Edison e in Ilva - ha presentato ricorso agli organi competenti.

Attualmente al Casino resta immutato il 'vecchio' collegio sindacale composto da Laura Filetti, Fabrizio Brunello e Jean Paul Zanini, tutti imputati nel procedimento penale per truffa e falso in bilancio sui finanziamenti per 140 milioni di euro al Casino, e per i quali sono stati chiesti pene da due (per Filetti, accusata solo di falso in bilancio) a cinque anni di carcere.