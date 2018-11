Il casino di Saint Vincent è in procinto di imboccare via Olietti ovvero il tribunale di Aosta. Infatti l’assessore Stefano Aggravi non ha approvato il bilancio 2017 redatto dall’ex Amministratore unico Giulio Di Matteo. Una scelta irrispettosa dell’indirizzo di giunta e della risoluzione del Consiglio che prevedevano l’aggiornamento del documento contabile.

Avendo bocciato il bilancio i tre nuovi manager dovranno predisporre un nuovo bilancio. Tra 15 giorni potrebbero anche dire che non ci sono le condizioni per predisporre un nuovo bilancio e quindi i libri in tribunale così come è avvenuto per Campione d’Italia. E voilà Les jeux sont faits - tout le monde à la maison. E le casse della Regione perderanno 15 milioni all’anno.

E’ giusto ricordare che il bollettino della Consob del 2 agosto scrive di una condanna ad uno degli amministratori. Delibera n. 20560 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Sofia Gestione del Patrimonio sgr s.p.a. e relativi esponenti aziendali per violazioni degli artt. 6, 21 e 35-decies del d. lgs. n. 58/1998 e disposizioni di attuazione ….. 11) Sig. Maurizio Scazzina, Presidente del Collegio Sindacale nel periodo compreso tra il 27 luglio 2015 e il 5 luglio 2017:

- sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 93.000,00 (pari a euro 50.000,00 per la violazione A aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 21.500,00 per la violazione B e di euro 21.500,00 per la violazione C), di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, per un periodo complessivo di mesi 21 (pari a mesi 13 per la violazione A aumentati, per effetto del cumulo giuridico, di mesi 4 per la violazione B e di mesi 4 per la violazione C). Il tutto risale solo al 2 agosto scorso.

Dopo due mesi Aggravi lo ha scelto.

Dunque il bob Spelgatti-Aggravi ha raggiunto il suo obiettivo: soddisfare i populisti che guardano al casino con l’occhio dell’invidia. Come chi odia le Regioni a Statuto Speciale vuole ridurle al rango delle Regioni a statuto ordinario invece di elevarle quest'ultime allo status speciale. Lo ha fatto affidando l’incarico a tre persone che potrebbero costare alla nostre casse circa mezzo milione di euro. Infatti, oltre ai 120mila euro di compenso complessivo sono previsti premi per il raggiungimento degli obiettivi che potrebbe portare nelle casse del management un centinaio di migliaia di euro a capoccia.

E’ chiaro che a questo punto chi governerà il casino poco importa, e forse le nomine rispondono alla logica di portare il tutto in via Olietti. Infatti dei tre nominati nessuno ha esperienze pratiche in gestioni aziendali.

Il casino è malato ma incaricare di guarirlo chi ha scritto un libro sull’impresa farmacia pare proprio velleitario. Infatti Manuela Brusoni, docente della Bocconi e in corsa per la presidenza del CdA, ha pubblicato un libro sulla nuova impresa farmacia che spiega, grossomodo come la sfida del futuro per il farmacista manager è di scrutare ciò che cambia per meglio adattarvisi o meglio anticiparlo, con duttilità e creatività attivando nuovi comportamenti imprenditoriali.

Il volume – come si legge nella recensione - è rivolto a diversi interlocutori: farmacisti, imprese farmaceutiche e aziende che operano lungo la supply chain del farmaco, aziende di servizi e aziende sanitarie. L'opera propone ai farmacisti strumenti innovativi di gestione della farmacia e agli altri operatori nuovi spunti di collaborazione funzionali a rafforzare le potenzialità del canale. Il libro è strutturato in tre parti: la prima analizza gli scenari in cui opera la farmacia, dal punto di vista istituzionale, professionale e di mercato; la seconda illustra gli strumenti gestionali a disposizione dell'impresa farmacia; la terza descrive quattro casi empirici relativi a innovazioni nel settore.

Ma il casino non è una farmacia.

