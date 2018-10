Procura chiude inchiesta su accuse a panettiere Giorgi

Il pm Francesco Pizzato ha chiuso l'inchiesta sull'imprenditore Antonio Giorgi, di 59 anni, di Roisan, titolare di panifici, panetterie e pasticcerie ad Aosta. E' indagato per tentata frode in commercio e per violazioni alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. In base a questa seconda ipotesi di reato, erano presenti "parassiti/vermi bianchi che si muovevano" in una "torta salata al gusto di speck e brie" venduta in panetteria nel luglio scorso.

A seguito di un altro controllo del Nas, il 12 settembre nel panificio di Roisan, gli viene inoltre contestata la detenzione di "140 kg di albume di uova congelato in cattivo stato di conservazione", perché con "cristallizzazione diffusa", "corpi estranei" e congelato "con attrezzatura non adatta allo scopo" e riposto in "bidoni di plastica". La tentata frode in commercio riguarda proprio la mancata indicazione dello "stato fisico di congelato" degli "alimenti prodotti con albume di uova".