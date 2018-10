Perde controllo dell'auto e muore con la compagna nello schianto

Per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo dell'auto uscendo di strada Carmine Cervone, il 48enne di Morgex morto ieri sera insieme ad Adele Moramarco, torinese di 52 anni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera sull'autostrada A5 Torino-Aosta.



I due viaggiavano in direzione di Aosta su una Fiat Punto che, due chilometri e mezzo prima del casello di Nus, è uscita dalla carreggiata e ha impattato contro il guardrail laterale.

Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Giunti sul posto in pochi minuti, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Cervone e Moramarco. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e la polizia stradale di Pont Saint-Martin, a cui sono affidati gli accertamenti.