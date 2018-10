Ha subìto un politrauma e contusioni varie ed è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale 'Parini' un aostano che questa mattina, verso le 9,30, è stato investito da un'auto in via Parigi. Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia locale, che sta svolgendo gli accertamenti per chiarire cause e dinamica dell'incidente.