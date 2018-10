Anche un aostano tra gli otto indagati per pedopornografia scoperti dalla polizia

Un uomo residente ad Aosta è indagato per pedopornografia nell'ambito di una maxi indagine della Polizia postale. Ieri gli agenti hanno perquisito la sua abitazione e il luogo abituale di lavoro. Il suo nome (coperto per ora dal segreto istruttorio) compare tra quelli di una trentina di utenti web che si scambiavano in rete materiale pedopornografico scoperti da un'indagine della Polizia Postale del Veneto, che ha portato a perquisizioni domiciliari e informatiche nei confronti di otto persone, ora indagate (tra cui il valdostano), residenti in varie città italiane.

Tra queste un sessantenne di Nuoro, che è stato arrestato per detenzione di una ingente quantità di materiale proibito. Il giro di immagini e file avveniva per lo più tramite la piattaforma Skype.



Si tratta di un'attività che la Polizia postale del Veneto ha avviato dopo le evidenze emerse da un processo scaturito da un'inchiesta avviata a Roma nel 2013. Attraverso una complessa attività di indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia è stato possibile risalire alle reali identità delle persone che continuavano a scambiare file pedopornografici in rete. Sono così scattate, fra il 3 e il 4 ottobre, le perquisizioni nei confronti degli indagati residenti nelle province di Benevento, Pavia, Bari, Bergamo, Milano, Nuoro, Aosta, Livorno e Pesaro.

Gli agenti hanno trovato elementi di riscontro in ordine alle responsabilità degli indagati; sono stati inoltre sequestrati numerosi dispositivi informatici utilizzati per l'archiviazione e la diffusione dei file incriminati.