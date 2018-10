Come fare le cialde di Nergi: ecco la ricetta

Secondo il progetto SmartFood dello IEO – Istituto Europeo di Oncologia una merenda energetica e golosa ideale per le giornata più intense di adulti e bambini, con Nergi e lamponi che assicurano fibra e vitamina C.

CIALDE DI NERGI

Merenda

Una ricetta di Sonia Camozzini del blog Arte e Fantasia a Tavola blog.giallozafferano.it/arteefantasiaatavola

CLICCA QUI PER GUARDARE LA VIDEORICETTA

DELLE CIALDE DI NERGI





CIALDE DI NERGI

Ingredienti (per 3 cialde)

15 Nergi

10 mirtilli

50 g di lamponi

3 cialde senza zucchero

250 g di ricotta

10 g di zucchero

80 g di cioccolato fondente 70%

40 g di nocciole tritate

Procedimento

· Con un frullatore, formate una crema di ricotta, zucchero e mirtilli

· Riponete la crema ottenuta in frigorifero per almeno 15 minuti.

· Immergete la parte superiore delle cialde nella cioccolata (fusa in precedenza a bagno maria) e poi nelle nocciole tritate.

· Tagliate a metà i Nergi e i lamponi.

· Togliete dal frigo la crema di ricotta e mirtilli.

· Farcite le cialde alternando 2 strati di crema e frutta (Nergi e lamponi).

· Infine spolverate con le nocciole tritate.

Il commento nutrizionale del progetto SmartFood, un programma di ricerca in Scienza della nutrizione e della comunicazione promosso dalla Fondazione IEO-Istituto Europeo di Oncologia.

Un’alternativa di merenda più ricca, pensata per le giornate più intense o per recuperare nutrienti se il pranzo è stato leggero per esigenze di tempo o di allenamento, ad esempio se si va in piscina o in palestra in pausa pranzo. La ricotta apporta calcio utile per ossa e denti e proteine per il corretto funzionamento dell’organismo; Nergi e gli altri piccoli frutti vitamina C e fibra.

SCOPRI DI PIU' SU NERGI

http://nergi.info/it/

FACEBOOK: www.facebook.com/nergi.baby.frutto/

INSTAGRAM: www.instagram.com/_nergi_/

YOUTUBE: www.youtube.com/nergibabykiwi/