Domani venerdì 5 ottobre saint Gal ev. d’Aoste saint Placide

AGENDA DEL VESCOVO MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 1° - venerdì 5 ottobre

Pellegrinaggio diocesano in Polonia "Sui passi di San Giovanni Paolo II"

Sabato 6 ottobre

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 18.00

S. Cresime

Domenica 7 ottobre

Chiesa parrocchiale di sant'Anselmo - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

Mandato catechistico

Lunedì 8 ottobre

Seminario Maggiore - ore 17.00

S. Messa e riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Martedì 9 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 10 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Parrocchia di Saint Martin in Aosta - ore 11.30

Partecipazione all'incontro regionale di Sovvenire

Giovedì 11 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Venerdì 12 ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per il 16° Anniversario di Fondazione

Vescovado - ore 17.00

Incontro con i cresimandi di Valtournenche

Sabato 13 ottobre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Chamois - ore 18.00

S. Messa e incontro con la comunità

Domenica 14 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche - ore 10.00

S. Cresime

Lunedì 15 ottobre

Quart, Monastero Mater Ecclesiæ - ore 18.30

S. Messa nella Festa di Santa Teresa d'Avila

Venerdì 19 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 1° incontro di Fede&Scienza

Don Raffele Maiolini, "Educazione, un dialogo tra famiglia e scuola

•Le Messager Valdotain celebra venerdì 5 ottobre saint Gal ev d’Aoste saint Placide

La Chiesa onora San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia

Francesco nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno del fermento dell'età comunale. Figlio di un mercante, da giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Per questo ricercò la gloria tramite le imprese militari, finché comprese di dover servire solo il Signore. Si diede quindi a una vita di penitenza e solitudine in totale povertà, dopo aver abbandonato la famiglia e i beni terreni. Nel 1209, in seguito a un’ulteriore ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città, mentre si univano a lui i primi discepoli. Con loro si recò a Roma per avere dal papa Innocenzo III l'approvazione della sua scelta di vita. Dal 1210 al 1224 peregrinò per le strade e le piazze d'Italia: dovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere di discepoli che egli chiamava “frati”, cioè “fratelli”. Accolse poi la giovane Chiara che diede inizio al Secondo Ordine francescano, e fondò un Terzo Ordine per quanti desideravano vivere da penitenti, con regole adatte per i laici. Morì la sera del 3 ottobre del 1226 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. È stato canonizzato da papa Gregorio IX il 16 luglio 1228. Papa Pio XII ha proclamato lui e santa Caterina da Siena Patroni Primari d’Italia il 18 giugno 1939. I resti mortali di colui che è diventato noto come il “Poverello d’Assisi” sono venerati nella Basilica a lui dedicata ad Assisi, precisamente nella cripta della chiesa inferiore.

Il sole sorge alle ore 7,21 e tramonta alle ore 19,06.