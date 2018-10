Tentato omicidio macellaio, aggressione forse 'accesa' da abuso alcolico

Una compravendita di bovini iniziata sotto i migliori auspici e poi naufragata per divergenze sul prezzo, due allevatori arrabbiati, un macellaio altrettanto arrabbiato e tante, troppe bottiglie di vino ad infiammare gli animi.

Potrebbero essere questi gli elementi da assemblare per capire cosa è successo a Olindo Ferré, 68 anni, noto macellaio valdostano di Charvensod da due giorni ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Parini ad Aosta: quasi certamente è stato colpito da un bastone oppure dal manico di un piccone o di un attrezzo agricolo ma in ogni caso, secondo gli investigatori della Squadra mobile aostana coordinati dal pm Eugenia Menichetti, il macellaio è stato aggredito e picchiato con decisa violenza.

E' stato ritrovato privo di conoscenza nel pomeriggio di martedì scorso all'ingresso del capannone di un'azienda agricola in località Seran a Quart, sulla strada che porta alla frazione di Chetoz, di fronte a un capannone agricolo.

La polizia indaga per tentato omicidio e sta lavorando per ricostruire gli incontri di Ferré tra lunedì sera e la giornata di martedì. Il proprietario del capannone dove il macellaio è stato rinvenuto privo di conoscenza e con profonde ferite al capo potrebbe però non c'entrare nulla con l'aggressione.

Gli accertamenti sono concentrati su due allevatori della zona che avrebbero incontrato Ferré in quelle ore per discutere la vendita di alcuni loro bovini, e si sarebbero intrattenuti con lui a lungo nel capannone, dove potrebbero aver bevuto vino in quantità nel corso della lunga trattativa, sfociata poi in una lite furibonda 'accesa' dall'alcool. Tra ieri e oggi gli inquirenti hanno ascoltato diversi testimoni e pare siano state anche svolte alcune perquisizioni in abitazioni e in fabbricati agricoli nel territorio di Quart.