Ferrero posta su Fb la sua stima per l'assessore Aggravi

"Caro Assessore Aggravi, venerdì 5 ottobre non potrò essere presente alla riunione del Consiglio convocata per discutere della mozione di sfiducia nei Tuoi confronti". Inizia così un post che il Consigliere regionale del Mouv con il quale annuncia la sua assenza all'adunanza straordinaria e per manifestare la sua stima nei confronti dell'assessore regionale alle Finanze.

Prosegue il post su fb: "Mi spiace molto (per Te non per il patetico teatrino in programma) ma sarò a Torino per un esame clinico prenotato circa un mese fa che non posso assolutamente rinviare.

La Tua "messa in stato di accusa" è in gran parte figlia della malafede, dell'ipocrisia e di meschini calcoli elettorali. Poi, probabilmente, qualche appetito insoddisfatto di poltrone ha fatto il resto.

Non hanno perdonato la precisione, la responsabilità e l'onestà con la quale Tu hai esaminato il dossier "Casinò" per far emergere la verità dei fatti e non le bugie che fanno e hanno fatto comodo a certa vecchia politica per ottenere voti in cambio di promesse irrealizzabili.

Non hanno perdonato il fatto che Tu non sia indagato, non sia condannato come alcuni tuoi "apprezzati" predecessori, che mettevano la polvere sotto il tappeto e vendevano fumo sul risanamento e sulla reale gravissima situazione del Casinò definendolo, in alcuni casi in privato, azienda "bollita".

Niente clientele o interessi elettorali da difendere? Ma che Assessore strano sei!

Comunque vadano le cose, non saranno le accuse strumentali di una nemmeno tanto improvvisata "Corte dei miracoli" che potranno modificare la verità provata emersa da documenti ufficiali, chiari pareri dei Dirigenti regionali, di esperti interpellati e dall'atteggiamento quanto meno discutibile dell'amministratore unico.

Lasciamo, Assessore, che siano altre "Corti" che ne hanno la competenza ad esprimersi su certe posizioni…

Rinnovo quindi la mia stima e l'apprezzamento nei Tuoi confronti, nella fiducia che Tu possa continuare ad agire responsabilmente secondo coscienza non approvando, in assenza di elementi nuovi, il bilancio che è stato presentato ed esaminando con la consueta puntigliosità e serietà la situazione.

La coerenza e l'onestà hanno un prezzo da pagare che, anche quando è elevatissimo, non sarà mai troppo alto per chi ha la schiena dritta in questo mondo dove "l'artrosi" piega molti individui!

Bien faire et laisser dire.

Con tutta la mia personale stima".