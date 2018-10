Fiocco azzurro in Valnontey, parto in una stanza di albergo

Era dal 1967 che in Valnontey non veniva alla luce un neonato: dopo 51 anni, è accaduto di nuovo. Questa volta non si tratta di una donna del paese, come accadeva un tempo, ma di una donna ligure che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nel paese della valle di Cogne.

In considerazione dell’eccezionalità dell’evento, l’Adava ha deciso di omaggiare la famiglia di un buono affinché possa tornare per due notti all’hotel La Barme per festeggiare il primo compleanno del bimbo.

“Questa storia è la testimonianza di quante cose possano accadere all’interno delle nostre strutture: siamo felici che la vicenda abbia avuto un epilogo felice e ringraziamo tutta la struttura dei soccorsi e i volontari per il loro pronto intervento. La nascita di un bimbo un hotel è un fatto quanto mai eccezionale: i nostri albergatori devono essere pronti a gestire qualunque tipo di situazione”, commenta il presidente dell’Associazione valdostana degli albergatori e delle imprese turistiche Filippo Gérard.

“È successo tutto nel corso della notte tra venerdì e sabato scorso tra le 2 e le 4 del mattino: i genitori della ragazza, che erano con lei, hanno allertato la Centrale Unica del Soccorso, ma essendo notte l’elicottero non poteva alzarsi.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i volontari del soccorso di Cogne, che hanno trovato la mamma con il neonato in buona salute”, spiega Andrea Herren dell’hotel La Barme, che il giorno successivo ha appeso un fiocco azzurro all’ingresso della camera. La donna e il bambino sono stati in seguito trasportati in ambulanza al reparto maternità dell’ospedale Beauregard di Aosta per gli accertamenti e dopo un paio di giorni hanno avuto il permesso di rientrare a casa in Liguria.