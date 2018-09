Furti e Rapine in Villa: si possono facilmente evitare con un buon cane da guardia

Senza dubbi, una coppia di cani efficaci, rappresenta uno degli ostacoli più difficili da superare per chiunque intenda intrufolarsi abusivamente in una proprietà (non per nulla viene utilizzato dall’uomo fin dall’antichità).

Si tratta di una difesa reale già ben visibile dall’esterno, contro la quale si è obbligati a scontrarsi per poter accedere all’area custodita (cosa che il ladro cerca sempre di evitare per tutelare la sua incolumità), oltre ad un forte impedimento per poter agire indisturbati, unico modo per riuscire a farla franca e continuare a delinquere nel tempo.

Il pericolo sottolineato oggi da molti amanti degli animali di vedere i cani cadere vittime di bocconi avvelenati, spray “infallibili”, “ultrasuoni”, etc., in realtà non esiste (quando si posseggono soggetti capaci di svolgere la loro mansione) poiché il rischio che hanno i ladri di essere scovati durante l’immediato abbaio dei cani eccitati (prima ancora di provare ad annientarli), risulta troppo elevato per essere preso in considerazione. Non è mai accaduto una sola volta che i ladri si siano cimentati nell'annientare una coppia di cani da guardia minacciosi al cancello, per poi provare ad entrare nella proprietà, le intrusioni sono sempre e solo avvenute in quei giardini nei quali vivevano cani inadeguati a proteggere la famiglia in caso di reale pericolo (anche se, fino a quel momento, i loro proprietari erano convinti del contrario). A tutto ciò va ancora aggiunto che i cani da guardia non accusano, come noi esseri umani, la paura psicologica di dover reagire di fronte a dei delinquenti magari incappucciati, poiché il loro istinto animale li porta a difendere, contro chiunque, il territorio in cui vivono: per loro, uno sconosciuto vale l’altro e quindi non permettono a nessuno di entrare.

In pratica, i cani da guardia agiscono in modo molto EFFICACE sul "fattore deterrenza", in pratica servono a demotivare il malvivente prima ancora che si introduca nella proprietà, quando lo sta ancora escogitando, evitando così il rischio di qualsiasi PERICOLOSISSIMO conflitto con la delinquenza: i cani da guardia sono innanzitutto utili il giorno prima della rapina! Ovvero, quando il ladro sta ancora valutando quale abitazione sia conveniente “visitare”.

Attenzione però: devono essere dei veri “cani da guardia”! Non una qualsiasi coppia di cani appartenenti a quelle tante razze oggi ritenute idonee per custodire il territorio ma che poi, in pratica, lasciano entrare tranquillamente chiunque nel giardino come nulla fosse! Per funzionare, il cane da guardia deve essere efficiente!

Ecco perché è molto importante capire che, i veri cani da guardia, non sono quelli che necessitano di addestramento per diventare efficaci, bensì nascono già con la loro predisposizione a saper proteggere la famiglia che li adotta (né più né meno di quelli da pastore, i quali sanno proteggere spontaneamente il gregge assegnato loro in custodia). Non sono pericolosi per i familiari che li crescono (bambini compresi), poiché non esiste alcuna relazione istintiva fra l’aggressività spontanea esternata contro il delinquente, in caso di pericolo, e l’assoluta affettuosità che riservano a chiunque appartenga al nucleo familiare "datore di cibo".

Sono tante le cose da sapere se si desidera utilizzare una buona coppia di cani da guardia, in particolar modo è importante capire quali soggetti scegliere per sentirsi realmente protetti, come crescerli da cuccioli e come gestirli quando diventeranno adulti.

