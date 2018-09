AGENDA DEL VESCOVO MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 30 settembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Santuario di Maria Immacolata in Aosta - ritrovo presso l'Istituto Don Bosco ore 15.00

Chiusura dei pellegrinaggi mariani giubilari estivi

Lunedì 1° - venerdì 5 ottobre

Pellegrinaggio diocesano in Polonia "Sui passi di San Giovanni Paolo II"

Sabato 6 ottobre

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 18.00

S. Cresime

Domenica 7 ottobre

Chiesa parrocchiale di sant'Anselmo - ore 11.00

S. Cresime

Cattedrale - ore 15.00

Mandato catechistico

Lunedì 8 ottobre

Seminario Maggiore - ore 17.00

S. Messa e riunione della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Martedì 9 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 10 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Parrocchia di Saint Martin in Aosta - ore 11.30

Partecipazione all'incontro regionale di Sovvenire

Giovedì 11 ottobre

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Venerdì 12 ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per il 16° Anniversario di Fondazione

Vescovado - ore 17.00

Incontro con i cresimandi di Valtournenche

Sabato 13 ottobre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Chamois - ore 18.00

S. Messa e incontro con la comunità

Domenica 14 ottobre

Chiesa parrocchiale di Valtournenche - ore 10.00

S. Cresime

Lunedì 15 ottobre

Quart, Monastero Mater Ecclesiæ - ore 18.30

S. Messa nella Festa di Santa Teresa d'Avila

Venerdì 19 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 1° incontro di Fede&Scienza

Don Raffele Maiolini, "Educazione, un dialogo tra famiglia e scuola

•Le Messager Valdotain celebra Domani domenica 30 settembre saint Victor saint Jerome

La Chiesa onora San Girolamo (o Gerolamo) Sacerdote e dottore della Chiesa



Fece studi enciclopedici ma, portato all'ascetismo, si ritirò nel deserto presso Antiochia, vivendo in penitenza. Divenuto sacerdote a patto di conservare la propria indipendenza come monaco, iniziò un'intensa attività letteraria. A Roma collaborò con papa Damaso, e, alla sua morte, tornò a Gerusalemme dove partecipò a numerose controversie per la fede, fondando poco lontano dalla Chiesa della Natività, il monastero in cui morì. Di carattere focoso, soprattutto nei suoi scritti, non fu un mistico e provocò consensi o polemiche, fustigando vizi e ipocrisie. Scrittore infaticabile, grande erudito e ottimo traduttore, a lui si deve la Volgata in latino della Bibbia, a cui aggiunse dei commenti, ancora oggi importanti come quelli sui libri dei Profeti.

Il sole sorge alle ore 7,21 e tramonta alle ore 19,06.