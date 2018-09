Scontro tra auto sulla A5, due feriti

Intervento del 118 e Vvf questa notte, poco prima delle 2, per un incidente stradale sull'autostrada A5 Torino-Aosta, nel tratto di Montjovet, direzione Torino.

Si è trattato di un impatto tra due auto; il conducente di una delle due vetture, 57 anni, e la passeggera, una ragazza di 23 anni, sono stati ricoverati in Pronto soccorso in fase diagnostica; le loro condizioni non sono gravi. Gli occupanti dell'altra vettura non hanno avuto necessità di intervento sanitario. La dinamica dell'incidente è in fase di definizione da parte dell'autorità competente.