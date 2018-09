Quart in lacrime per l'ultimo saluto a Matteo Saulle

I giovani musicisti dell’Orchestra Suzuki hanno accompagnato questo pomeriggio l'ultimo viaggio del loro compagno violinista Matteo Saulle, nella chiesa di Sant'Eusebio al Villair di Quart stracolma di gente e di dolore per la tragica morte del dodicenne investito venerdì scorso da un'auto mentre in bici scendeva la strada del Castello.

C'era mezzo paese a salutare quel ragazzino buono e talentuoso, calciatore dell'Us Quart, società sportiva che ha preso parte al completo alle esequie: giocatori, familiari, dirigenti sportivi. E poi le autorità comunali, i parenti, i compaesani e tanti giovanissimi amici di Matteo che si sono uniti commossi, in lacrime, al dolore del papà Michele, della mamma, Barbara Dufour e della sorella Marta. Un dolore inconsolabile, che l'omelia del parroco Sergio Rosset, cui durante la Messa han fatto ali nei banchi vicino all'altare i coetanei di Matteo, è riuscito solo in parte a lenire.

"Cosa dirvi? – si è chiesto don Sergio rivolgendosi ai genitori affranti – le nostre parole non sono niente, possiamo solo cercare di aiutarvi a vivere questo momento di distacco con attenzione, con delicatezza". E poi, "perché succedono queste cose? Tanti di voi durante il Rosario me lo hanno chiesto. Non ho una risposta, non lo so. Vi dico però che il Signore ci dà la vita, il Signore non fa nulla per caso".

Poi don Sergio ha proseguito insistendo sulla necessità di dover accettare ciò che ai nostri occhi appare inaccettabile, di provare a capire quello che talvolta per noi essere umani non è comprensibile.





Poi il sacerdote ha avuto parole di comprensione e affetto anche per i ragazzini che erano con Matteo "in quell’ultima corsa" e ha chiesto al Signore di stare "accanto all’uomo che era alla guida di quella macchina. Signore, aiutaci a non farci domande ma a fidarci di te".