Incidente Quart: Lunedì funerale di Matteo Saulle

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a seguito dell'incidente di ieri a Quart in cui ha perso la vita il tredicenne Matteo Saulle. Il ragazzo, in sella a una bici da corsa, si è schiantato contro un'auto sulla strada del castello. Con lui si trovavano altri tre coetanei che non sono stati coinvolti. Illeso anche il conducente della Citroen C3 contro cui Saulle si è scontrato.

Il pm Francesco Pizzato ha firmato il via libera per i funerali del giovane. Nei prossimi giorni, dopo aver ricevuto la relazione della polizia stradale che è intervenuta ieri sul luogo dell'incidente, valuterà se affidare un incarico per una perizia tecnica sulla dinamica dell'incidente.

La morte del giovane ha destato un profondo cordoglio nel paese della media valle. La seduta del consiglio comunale, convocata per ieri sera, è stata sospesa. Sono anche rinviate le partite di calcio in programma questo fine settima per le formazioni dell'Usd Quart, società in cui Saulle giocava.(ANSA).