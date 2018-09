COMUNICAZIONE POLITICA POLITICA AUTOGESTITA: Se non li conoscete…

Gli antifascisti valdostani, riuniti oggi a Châtillon per informare la cittadinanza su quale minaccia alla democrazia rappresentino le associazioni neofasciste come CasaPound (i “fascisti del terzo millennio”, come si autodefiniscono) esprimono la loro più ferma condanna per l’ episodio di squadrismo di cui i militanti di quella organizzazione si sono resi ieri protagonisti a Bari.

In coda alla manifestazione antirazzista “Bari non si Lega”, un gruppo di democratici, tra i quali l’ eurodeputata Eleonora Forenza, (alla cui elezione nelle liste de L’ Altra Europa con Tsipras la Valle d’ Aosta ha dato un contributo decisivo) è stato aggredito a freddo, con catene, cinghie e tirapugni da alcuni squadristi (del “terzo millennio”, ma sempre squadristi)

QUI il video della testimonianza dell’ europarlamentare:

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla nostra europarlamentare, al suo collaboratore Antonio Perrillo, che ha riportato una ferita alla testa, a seguito di un colpo di spranga, che ha richiesto dieci punti di sutura, a Claudio Riccio ferito anch’ egli nell’ aggressione ed a tutt* i democratici antirazzisti che ne sono stati vittime.

Non possiamo ignorare che questi episodi, sono favoriti dallo sdoganamento del fascismo, un’ operazione che viene da lontano alla quale l’ attuale governo, soprattutto nella figura del ministro dell’ interno (ma non solo) sta dando un contributo tanto preoccupante quanto inaccettabile

Vorremmo sommessamente ricordare alla galassia delle formazioni politiche autonomiste valdostane che, se non ricordiamo male, autonomismo fa (faceva?) rima con antifascismo.

(ma si sa che chi perde la memoria è condannato a ripetere gli errori del passato)

Da parte nostra,ribadiamo la nostra adesione al “patto giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono, per dignità, non per odio, decisi a riscattare la vergogna ed il terrore del mondo” Se gli eredi dei servi del maresciallo Kesserling vogliono rifarsi vivi, ai nostri posti ci troveranno, popolo unito intorno al patto che si chiama

ORA E SEMPRE RESISTENZA.

Per la Rete degli Anìtifascisti Valdostani

Francesco Lucat

Aderiscono

Altra VdA, Opposizione CGIL, Valle Virtuosa PCI VdA, Rifondazione Comunista,…..

Una notizia da prima pagina

(confinata negli "in breve")

Nei manuali di giornalismo si dice che "Un cane che morde un uomo non è una notizia. Ma se un uomo morde un cane, quella E' una notizia.

Bene a noi sembra che la notizia (buona, buonissima) della riuscita dello sciopero per il Contratto Nazionale di Lavoro dei metalmeccanici sia del tutto analoga, con i tempi e le ideologie correnti, a quella di un uomo che morde un cane e che quindiavrebbe meritato un doveroso risalto sui media ed una attenta analisi da parte dei commentatori politici.

Invece l' unico a farlo è Marco Revelli su Il Manifesto di oggi:

Sono ritornati. Gli operai. Sono loro la notizia del 20 aprile, anche se sui media mainstream bisogna cercarli col lanternino. Assenti nel portale di Repubblica. Invisibili su quello de La Stampa. Non pervenuti alCorriere della sera. Eppure le poche immagini filtrate in televisione mostrano cortei come non se ne vedevano da tempo, uomini e donne come fiumi in piena con l’energia, il passo, le grida e la determinazione – e anche l’unità – cui non eravamo più abituati.

Un dato importante. Per l' economia, il futuro dei giovani, la democrazia.

Per l' economia, perchè contro il tentativo padronale di "sfondare" il Contratto Nazionale, la richiesta di un salario che sia "proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa." (Cost. art. 36) è insieme una rivendicazione di civiltà ed un' indicazione per uscire da una crisi generata dalla riduzione drammatica del potere d' acquisto delle classi subalterne.

Per il futuro dei giovani, che possono trovare una speranza di futuro solo nell' unità fra tutti quelli che vivono (troppo spesso a stento) del proprio lavoro. Per finirla con una austerità che da un lato costringe i nonni a mantenere i nipoti e dall' altro continua ad arricchire chi ha già troppo.

Per la democrazia.. Noi non dimentichiamo (chi perde memoria perde se stesso) che le tute blu sono state sempre all' avanguardia nella difesa della democrazia, dagli scioperi del '43 alle lotte contro il terrorismo, quello nero dei padroni e quello "rosso" degli imbecilli

Una bella indicazione alla vigilia del 25 aprile, giornata in cui faremo memoria della Costituzione, per richiamare tutte e tutti alla necessità di opporsi alla leggi che la stanno stravolgendo. ispirate dal pensiero dei banchieri alla J.P. Morgan che della democrazia non sanno proprio cosa farsene.